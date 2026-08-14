第108回全国高等学校野球選手権大会は14日、阪神甲子園球場で大会10日目を迎える。この日は2回戦の残り3試合が行われ、ベスト16が出そろう。

第1試合では花巻東（岩手）と岡山学芸館（岡山）が対戦する。

花巻東は初戦で新田（愛媛）を4-2で下して勝ち上がった。一方の岡山学芸館も鳥取城北（鳥取）に7-3で勝利。ともに初戦で複数得点を奪って白星を挙げたチーム同士が、16強入りを懸けてぶつかる。

第2試合は鳴門渦潮（徳島）―霞ケ浦（茨城）。今大会の公立校の行方を左右する一戦でもある。

鳴門渦潮は初戦で八王子実践（西東京）を2-1で破り、今大会に出場した公立校で唯一勝ち残っている。霞ケ浦に勝てば公立校で唯一のベスト16入りとなる。

対する霞ケ浦は、初戦で中京（岐阜）を6-3で下した。2回戦突破となれば2年ぶりのベスト16進出となる。

そして第3試合には横浜（神奈川）が登場。日南学園（宮崎）とベスト16入りを懸けて対戦する。

横浜は初戦で沖縄尚学（沖縄）を7-2で下して2回戦へ進出。一方、日南学園は明徳義塾（高知）との接戦を2-1で制した。全国屈指の実績を誇る横浜と、粘り強く初戦を勝ち切った日南学園が、2回戦最後のカードで激突する。

14日は午後1時30分から3試合を実施予定。第2試合は午後4時、第3試合は午後6時30分開始となっている。

最後の3枠を巡る戦いが終われば、今大会のベスト16が決定。15日からは3回戦に突入する。

【関連記事】

【了】