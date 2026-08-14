







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い4-2で勝利した。この試合では「3番・一塁」でスタメン出場したフレディ・フリーマン内野手がダグアウトに転落するアクシデントがあったが、幸いにも大事には至らなかったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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アクシデントが発生したのは、4-2とドジャース2点リードの8回表1死一塁の場面。フリーマンは一塁ファウルゾーン上空へ上がった打球を追った際、相手ベンチの中へ倒れ込むように落下。自力で立ち上がり再び守備に就いたが、その裏に代打を送られ交代となった。



同メディアはデーブ・ロバーツ監督が試合後に、「痛みはある。手、膝、足、それから肩にも少し」としつつも、「大事には至らなかったと思う。本人も明るい様子なので、それは良い兆候だと思う。今のところは全身に痛みがあるような状態なので、様子を見ながら判断することになる。元々金曜日は休ませる予定だったが、明日また本人と話して、状態がどうなのか確認したいと思う」と語ったことを紹介。



続けて、「深刻な構造的損傷がなく、特に頭部にも負傷がなかったことを考えれば、ドジャースにとっては不幸中の幸いとも言える、ほぼ最良の結果だったようだ」と記している。











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