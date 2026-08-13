







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手について、投手ではなく中堅手として起用する案が急浮上した。投球による故障リスクを抑えながら、走塁や守備、強肩まで生かせれば、現在以上に価値を高められるとの見方が示されている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のザカリー・ウェインバーガー記者が言及した。



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ドジャースは直近9試合で8敗を喫するなど不振に陥っている一方、大谷は今季中の投手復帰を目指して調整を続けている。その中で、かつてシンシナティ・レッズでプレーしたジョーイ・ボット氏が「大谷に中堅を守ってほしい」と提案した。



シカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手が走塁や守備で高い評価を受けていることを例に、大谷がその半分から3分の2程度の能力を発揮するだけでも、打撃力と組み合わせれば非常に大きな価値を生み出せると主張した。



さらに、大谷は過去に盗塁50を記録したシーズンもあり、30から40でも十分な貢献になる。守備でも少なくとも平均的な外野手になれる可能性があり、投手として培った強肩を生かせば走者の進塁を抑える効果も期待できるだろう。



衝撃の大谷の起用法について、ウェインバーガー氏は「彼はMLBでのキャリアにおいて、中堅手を守ったことは一度もない。過去には右翼手や左翼手に起用されたことはあるが、それらは定位置ではなかった。ボット氏が提案した起用案が実現するかどうかは、まだ未知数だ」と言及した。











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