







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い4-2で勝利した。スイープという最高の形で今カードを終えた中、「2番・中堅」でスタメン出場したアンディ・パヘス外野手の判断が問題されている。米メディア『ドジャースネイション』のネルソン・エスピナル記者が言及した。



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これに対し、パヘスはABSチャレンジを要求したが、ボールは完璧にゾーン内に入っており判定変わらず。1試合に原則2回である貴重なチャレンジの権利を序盤、しかも勝負どころでもない場面で無駄に消費する形となった。



続けて、「報道によれば、スクーバル自身も長期的な移籍先としてドジャースを第一希望にしていたとされており、現在の契約終了後もスター左腕を残留させる上で、ドジャースは有利な立場にいる。代理人のスコット・ボラス氏も、『ドジャースにとってもタリックにとっても、お互いを十分に知る機会が得られるのは素晴らしいことだ。それによって、両者は今後どのような未来を築けるのか、より深く見極めることができる』と述べた」と記している。



このパヘスの判断について、同記者は「この時期としては到底許されないようなチャレンジをしてしまった。初回、まだ2人目の打者という場面で、明らかに判定が覆りそうにない投球にチャレンジを要求。そもそも試合の最初の3イニングでチャレンジを使うこと自体、その必要性を疑問視する声がある。制度導入から既に数か月が経過している中で、これほど見込みの薄い判定に貴重なチャレンジを使ってしまうのは、十分な判断とは言えない」とバッサリ切り捨てている。











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