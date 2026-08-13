「第108回全国高等学校野球選手権大会」大会9日目の13日は、2回戦が4試合行われた。

12日の第4試合に開催される予定だった健大高崎（群馬）－東海大甲府（山梨）の一戦は試合中止により、13日の第1試合に行われた。健大高崎が0－0の5回一死走者なしから安打と四球で一、二塁とすると、佐藤麻恩のライト前適時打で先制。この1点のリードを先発・佐藤、北田莉玖、石垣聡志の継投で守り切った。勝利した健大高崎は3回戦、佐野日大（栃木）と対戦する。

第2試合は有明（熊本）－長崎日大（長崎）の九州勢対決。有明は1点を追う2回に相手のミスで逆転すると、3回にも追加点を奪う。3－1の9回に1点差に迫られるも、なんとかリードを守り切った。

第3試合は東日大昌平（福島）－青森山田（青森）の“東北勢”の対戦となった。東日大昌平が1－1の5回に打者9人の猛攻で5点を奪い主導権を握ると、先発・照沼佑崇が9回・112球、2失点で完投勝利。

第4試合は大分商（大分）－英明（香川）は英明が0－0の3回に内野ゴロの間に先制すると、6回には太田丈士の犠飛で追加点。9回にも得点した英明は、3回戦進出を決めた。

▼ 第9日目

第1試合：東海大甲府（山梨）0 － 1 健大高崎（群馬）

第2試合：有明（熊本） 3 － 2 長崎日大（長崎）

第3試合：東日大昌平（福島） 6 － 2 青森山田（青森）