中日ドラゴンズ 最新情報
13日のプロ野球公示で、中日ドラゴンズは鵜飼航丞外野手を一軍登録から抹消した。
鵜飼は中京大中京高、駒澤大を経て、2021年ドラフト2位で入団した27歳。183センチ、100キロの体格から生み出す長打力を武器とする右打ちの外野手だ。
今季はここまで54試合に出場。いずれもキャリアハイとなる、打率.235、5本塁打、22打点、OPS.636を記録している。
得点圏では34打数11安打、打率.324、2本塁打、17打点と勝負強さも見せていた。
鵜飼は7月6日に登録を抹消された後、8月6日に再昇格。しかし昇格後は5試合の出場で計11打数1安打と、思うようにアピールできず。
前日となる12日の横浜DeNAベイスターズ戦では「7番・右翼」で先発出場。DeNA先発の東克樹に対し、第1打席は遊ゴロ、第2打席は空振り三振、第3打席は三ゴロに倒れ、3打数無安打に終わっていた。
規定により、23日以降に再登録が可能となる。
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