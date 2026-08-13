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13日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは岸田行倫捕手を一軍登録から抹消した。同日には甲斐拓也捕手が一軍登録されている。







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岸田は前日となる8月12日、東京ドームで行われた阪神タイガース戦に「7番・捕手」で先発出場した。



5回裏の先頭打者として回ってきた第2打席で、打ったファウルボールがワンバウンドして自らの顔面付近を直撃するアクシデントが発生。岸田はその場にしゃがみ込み、トレーナーが駆け寄ったが、そのままプレーを続行した。



結局岸田は7回表までマスクを被り、7回裏の攻撃で打順が回った際に代打を送られて試合を退いた。8回表の守備からは小林誠司がマスクを被った。











岸田は報徳学園高、大阪ガスを経て、2017年ドラフト2位で入団した29歳。強肩とパンチ力のある打撃を武器に、昨季は打率.293、8本塁打を記録した。



今季はここまで58試合に出場。180打数43安打、打率.239、4本塁打、15打点、OPS.622という成績を残している。



7月20日の広島東洋カープ戦で守備中に右膝を打撲し、翌21日に登録を抹消。ファームでの調整を経て、8月4日に一軍へ復帰したばかりだった。



復帰後は5試合に出場し、計17打数2安打。8日の東京ヤクルトスワローズ戦では4打数2安打を記録したが、その後の阪神タイガース2連戦では計5打数無安打に終わっていた。



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