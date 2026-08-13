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13日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは知念大成外野手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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知念は沖縄尚学高から沖縄電力、オイシックス新潟アルビレックスBCを経て、2025年育成ドラフト5位で入団した26歳。打撃を売りとする左投げ左打ちの外野手だ。



オイシックス時代の2024年にイースタン・リーグの首位打者、2025年には打点王を獲得。巨人入団後も二軍で17試合に出場して打率.439、1本塁打、8打点、OPS1.017と結果を残し、7月6日に支配下契約を勝ち取った。



背番号は「003」から「94」に変更され、翌7日に一軍登録された知念は、一軍でここまで15試合に出場して29打数8安打、打率.276をマーク。とくに得点圏では6打数3安打の打率.500と、勝負強さを発揮していた。











8月5日の広島東洋カープ戦では3打数2安打、翌6日の同戦でも適時二塁打を含む4打数2安打1打点と、2試合連続のマルチ安打をマーク。



直近では7日の東京ヤクルトスワローズ戦、12日の阪神タイガース戦で先発出場を果たしたが、計6打数無安打に終わっていた。



育成5位での入団ながらルーキーイヤーに支配下昇格と一軍デビューを勝ち取った実力者が、再昇格を目指してファームで調整を続ける。



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【了】