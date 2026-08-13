







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い5-4で勝利した。この試合について、デーブ・ロバーツ監督は「8番・左翼」でスタメン出場したアレックス・コール外野手を高く評価したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同戦のコールは2打数無安打と封じられていた中、1-1と同点の7回裏2死三塁で回って来た第3打席で、勝ち越しとなるタイムリー二塁打をマーク。久しぶりに巡ってきたスタメンの機会で結果を残している。



同メディアはロバーツ監督が試合後に、「ここ2試合は、本当にいろいろな選手が勝利に貢献してくれた。それこそが、良い選手がたくさんいるこのチームの素晴らしいところだ。この2試合で見せてくれたような戦いこそ、我々が求めているものだ」と語ったことを紹介。



続けて、「出場機会が少なくても、コールが何をもたらしてくれるのか分かっていることを、ロバーツ監督は高く評価している。同監督は『彼は信頼できる選手だ。何をしてくれるかが分かっているし、どの打席でも必ず粘り強く戦ってくれる。それこそが、特に毎日試合に出る選手たちを含め、全員に求めている姿勢だ』と述べた」と記している。











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