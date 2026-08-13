ロッテは13日、8月14日12時00分からマリーンズオンラインストアで、今シーズン限りでの現役引退を発表した角中勝也外野手の引退メモリアルグッズの受注販売を行うことになったと発表した。

今回販売される記念グッズは、歴代ビジュアルや直筆メッセージをはじめ、角中外野手が自身のSNSアカウントのプロフィール写真に使用しているイラストレーターhico氏のデザインなど、計7種類･全86商品がラインナップされている。

hico氏のイラストは、2022年9月20日のオリックス戦にて鳥の大群により試合が一時中断した際、角中外野手がバットを担いでグラウンドの鳥を追い払った様子を描いたもの。なお、10月2日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）では、角中外野手の引退セレモニーを実施する。

販売はマリーンズオンラインストアにて明日8月14日12時00分から23日23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて。※一部アイテムは、後日マリーンズストア店頭で販売予定

▼ 角中勝也外野手 引退メモリアルグッズ 展開デザイン（計7種）

歴代ビジュアル／メインビジュアル／直筆メッセージ／応援歌／選手イラスト／歴代ユニホーム／パ・リーグTVサムネイルグッズ

▼ 角中勝也外野手 引退メモリアルグッズ 商品一例

・Tシャツ（デザイン：歴代ビジュアル／メインビジュアル／直筆メッセージ／応援歌／選手イラスト／歴代ユニホーム、サイズ：S、M、L、XL）：3,800円 ※歴代ユニホームデザインのみ4,200円

・フェイスタオル（デザイン：歴代ビジュアル／メインビジュアル／直筆メッセージ／応援歌／選手イラスト／歴代ユニホーム／パ・リーグTVサムネイルグッズ）：2,000円 ※歴代ユニホームデザインのみ2,200円