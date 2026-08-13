第108回全国高等学校野球選手権大会は13日、阪神甲子園球場で大会第9日を迎え、第2試合で有明（熊本）と長崎日大（長崎）が対戦。試合は有明が1点差の大接戦を制し、3-2で勝利。甲子園初出場で16強入りを決めた。

有明は背番号「10」の工修哉、長崎日大はエース右腕の古賀友樹が先発。試合は序盤から動きを見せた。

長崎日大は2回、1死一塁から6番・竹内剛の二塁打で一塁走者が本塁を狙うも、有明の中継プレーの前に憤死。しかし、相手のエラーで2死一、三塁の局面を迎え、8番・小池郁のレフト前に落ちるタイムリーヒットで1点を先制した。

しかし、有明はすぐさま反撃。2回裏、2死二、三塁のチャンスで8番・新谷遼の打球が相手の送球エラーを誘い、二塁走者まで一気に生還。有明が試合をひっくり返した。

さらに3回、無死から1番・永田晴輝が二塁打でチャンスメイク。その後、永田が三盗に成功し、三ゴロの間に本塁へ突入。間一髪セーフとなる好走塁で、有明に追加点をもたらした。

有明の先発・工は、粘りのピッチングで4回1失点。5回からはエース・斉藤遼汰郎がマウンドに上がり、走者を出しながらも決定打を許さない。

一方の長崎日大も、先発の古賀が4回以降は得点を許さず。再三のピンチをしのぎ、味方打線の反撃を待った。

迎えた最終回、有明はエース・斉藤が1点を失ったが、同点のピンチをしのいで試合終了。有明が“九州勢対決”で軍配を上げ、3回戦に進出した。

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