







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は12日（日本時間13日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われたカンザスシティ・ロイヤルズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で、今季27号となる2ラン本塁打を放った。



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ドジャースは2回裏にムーキー・ベッツの15号ソロで1－1の同点に追いついたものの、直後の3回表に勝ち越しを許す。



1－2で迎えた3回裏、1死二塁の場面で大谷の第2打席が回ってきた。



ロイヤルズ先発のダニエル・リンチが投じた初球、149キロのシンカーを大谷が豪快に振り抜いた。逆方向へ高々と上がった打球は、そのまま左中間スタンドへ飛び込んだ。



大谷の今季27号2ランでドジャースが3－2と試合をひっくり返すと、ドジャー・スタジアムの観客は総立ちとなり、大歓声に包まれた。



大谷は悠然とダイヤモンドを一周。本塁を踏むと、先に生還したミゲル・ロハスやチームメートと喜びを分かち合った。



大谷の6試合ぶりの一発が決勝点となり、ドジャースが最終スコア4－2でロイヤルズを降した。











大谷は1回の第1打席では3球三振に倒れていたが、次の打席で見事に修正。この日は4打数2安打2打点という活躍で、チームの勝利に貢献した。



ドジャースはロイヤルズとの3連戦を3連勝でスイープ。8月に入って7連敗を喫するなど調子が下降していたドジャースだったが、ようやく8月最初のカード勝ち越しとなった。























【動画】球場大熱狂！観客席視点から見た大谷翔平の27号アーチ！

MLBの公式Xより













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【了】