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中日ドラゴンズの清水達也投手が13日、バンテリンドームで行われたファーム・リーグの横浜DeNAベイスターズ戦に先発登板。初回に3者連続三振を奪うなど好投し、4回1失点、7奪三振という内容で降板した。







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清水がまっさらなマウンドに上がるのは、2021年以来5年ぶり。先発再転向後、最初の実戦登板のマウンドがバンテリンドームとなった。



初回、先頭の森敬斗に対しては2球で追い込んでから3球目を振らせ、空振り三振。



ストレート3球で最初のアウトを奪い、最高球速は149キロを計測した。



続く加藤響もワンバウンドする変化球で空振り三振に仕留めると、3番・小田康一郎からも空振り三振。初回は3者連続三振という圧巻の立ち上がりを披露した。











2回は先頭の井上朋也に四球を与えたものの、井上絢登を空振り三振、高見澤郁魅を左飛、九鬼隆平を見逃し三振に抑えて無失点。最初の2イニングで6個の三振を奪った。



5点の援護を受けて迎えた3回は、2四球と安打で1点を失った。それでも2死一、二塁の場面で井上朋を見逃し三振に仕留め、追加点は許さなかった。4回は安打を1本浴びたものの、併殺打で切り抜けて無失点に抑えた。



清水は4回を投げ、60球、被安打2、7奪三振、3四球、1失点で降板。先発再転向後の初登板で、力強い投球を披露した。



清水は2022年から昨季まで4年続けて50試合以上に登板し、中日の救援陣を支えてきた。



今季は昨秋から発症した腰痛の影響で開幕から出遅れ、本来の投球を取り戻せずに7月26日に出場選手登録を抹消されていた。



新たな役割で再起を目指す右腕が、上々の一歩を踏み出した。

























【動画】初回先頭打者を3球三振！清水達也がファームで先発登板

DAZNベースボールのXより













まっさらなマウンドへ



清水達也がファームで先発登板

初回先頭打者を3球三振の好発進



⚾️中日×DeNA（ファーム）

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【了】