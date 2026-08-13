







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの牧原大成が12日、みずほPayPayドームで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「6番・二塁」で先発出場。攻守にわたる活躍で、10－4の勝利に貢献した。







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ソフトバンクが10－4とリードして迎えた7回表。ロッテの先頭打者・小川龍成が放った打球は、一、二塁間への弱いバウンドとなった。



この打球に対し、二塁手の牧原が素早く前進。腰を落としながら正確に捕球すると、勢いを殺すことなく流れるようにジャンプしながら一塁へ送球した。











難しい体勢からのスローイングとなったが、ボールは一塁手・正木智也のミットへ正確に収まり、間一髪でアウト。牧原の優れた身体能力と守備技術が凝縮されたプレーとなった。



牧原は直前の6回裏に、2死一、二塁から右翼席へ今季4号となる3ラン本塁打を放っていた。2試合連続本塁打でリードを6点に広げると、守備でも好プレーを披露。



まさに“打って守って”の大活躍で、首位を走るチームを勝利へ導いた。



ソフトバンクはロッテに10－4で圧勝し、3連勝をマーク。対ロッテ3連戦も2連勝で勝ち越しを決め、9カード連続の勝ち越しとなっている。



今季の戦績は66勝36敗1分で貯金は今季最多の30。優勝マジックは「31」となった。





















【動画】渾身のジャンピングスロー、牧原大成の好守備がこちら！

DAZNベースボールのXより













打って守って大活躍



前の回に2試合連続ホームラン

牧原大成 渾身のジャンピングスロー



⚾️ソフトバンク×ロッテ

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【了】