大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は12日（日本時間13日）、カンザスシティ・ロイヤルズ戦に「1番・指名打者（DH）」でスタメン出場。3回に今季第27号となる2ラン本塁打を放ち、逆転に成功した。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が綴っている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ドジャースはこの日、先発のエリク・ラウアー投手が2回表に先制を許すも、直後にムーキー・ベッツ内野手が今季第15号のソロ本塁打を放ち、同点に追いついた。











しかし、3回表に再びラウアーが1点を失い、ドジャースはロイヤルズを追いかける展開になった。



ところが3回裏にミゲル・ロハス内野手が先頭打者で二塁打を放つと、続く大谷がダニエル・リンチ投手の初球を捉え、左中間スタンドへ飛び込む逆転の2ラン本塁打を放った。この本塁打の打球速度は109.5マイル（約176.2キロ）、推定飛距離は397フィート（約121メートル）だった。



衝撃の大谷の逆方向弾についてエスピナル氏は「まさに彼らしい本塁打だ。フィールドの反対側へ、投手の失投を逃さず、確実に打ち返した。これでドジャースが3-2とリードした。シカゴを離れてからわずか4本目の安打だが、ドジャー・スタジアムを沸き立たせるような、鮮烈な一打だった」と綴っている。























【動画】大谷翔平、逆方向に運んだ今季第27号の逆転2ランホームランがこれだ！

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani jumps on the first pitch and puts the in front 💥

— MLB (@MLB)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】