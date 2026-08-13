







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は12日（日本時間13日）、本拠地ロジャース・センターで行われたボストン・レッドソックス戦に「5番・DH」で先発出場。8回に勝ち越しの適時打を放ち、6－4の勝利に貢献した。



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岡本は2回裏の第1打席で、左翼線へ二塁打を放つ。4回の第2打席は左直に倒れたが、6回には四球を選び、この日2度目の出塁を果たした。

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そして1－1の同点で迎えた8回裏、ブルージェイズは無死一、二塁の好機を作る。打席に入った岡本は、かつて千葉ロッテマリーンズにも在籍した経験を持つタイロン・ゲレーロと相対した。

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カウント2－2からの5球目を打ち上げると、打球は一塁側のファウルゾーンへ。これを相手一塁手のウィルソン・コントレラスが捕球できず、岡本は命拾いした。

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直後の6球目、160キロのシンカーを岡本が捉えると、鋭い打球を左翼の前に飛ばして左安打となる。この当たりで二塁走者のブラディミール・ゲレーロJr.が生還し、ブルージェイズが2－1と勝ち越した。

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なおも続いた好機で、ブルージェイズは押し出し四球やジョージ・スプリンガーの犠飛、マイルズ・ストローの2点適時二塁打によって加点。この回一挙5得点を奪った。

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9回にレッドソックスの反撃を受けたものの、ブルージェイズが6－4で逃げ切って3連勝。



岡本は3打数2安打1打点、1四球と打線をけん引し、勝負どころで決勝打を放つ活躍を見せた。

























【動画】ゲレーロJr.もこの激走！岡本和真が勝ち越しタイムリー



MLBの公式Xより













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