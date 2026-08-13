







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真は12日（日本時間13日）、本拠地ロジャース・センターで行われたボストン・レッドソックス戦に「5番・DH」で先発出場。8回に勝ち越し打を放つと、後続の犠牲フライで貴重な追加点のホームを踏んだ。



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1－1の同点で迎えた8回裏、ブルージェイズは岡本の適時打で勝ち越しに成功。その後、押し出し四球によってリードを3－1に広げ、なおも1死満塁の好機でジョージ・スプリンガーが打席に入った。



スプリンガーが左腕アレク・ガンボアの投じたボールを捉えると、打球は外野へ。三塁走者の岡本が捕球を確認してスタートを切り、本塁へ生還した。スプリンガーの犠牲フライで、ブルージェイズが4－1とリードを広げた。



さらにマイルズ・ストローの2点適時二塁打も飛び出し、この回一挙5得点。最終回にレッドソックスの反撃を受けたものの、ブルージェイズが6－4で逃げ切った。











勝ち越し打と好走塁で終盤のビッグイニングを演出した岡本は、この試合4打数2安打、1打点、1四球という活躍で勝利に貢献。今季成績を打率.228、24本塁打、71打点、OPS.736としている。



自打球の影響でここ2試合は欠場が続いていたが、その影響を感じさせないパフォーマンスを披露した。ブルージェイズは同地区のライバルを下し、3連勝を飾った。































【動画】この激走！岡本和真がタッチアップからホームイン



Blue Jays NationのXより













A George Springer sac fly makes it 4-1!



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【了】