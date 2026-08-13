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ロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手は、怪我からの復帰後も不安定な投球が続いており、ポストシーズンに向けて守護神の座に懸念が生じている。その場合の代役として、昨季の短期決戦で救援経験を持つ佐々木朗希投手が浮上した。米メディア『ヘビー』のアルビン・ガルシア記者が言及した。



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ディアスは今季、11イニングで防御率9.82、WHIP2.27を記録。昨季はニューヨーク・メッツで防御率1.63、セーブ28を挙げ、3年総額6900万ドル（約110億円）で加入しただけに、期待を大きく下回る内容となっている。











そこで候補となるのが佐々木だ。今季は20試合の先発登板で防御率4.54ながら、直近5試合では防御率2.40と状態を上げている。直近のダイヤモンドバックス戦でも6イニングを失点2にまとめ、速球は99マイル（約159.3キロ）以上を86球のうち17球記録した。



さらに佐々木は昨季、肩の負傷後に先発から救援へ配置転換され、ポストシーズンでセーブ3を記録した。10回2/3を投じて自責点1に抑え、短いイニングでは速球の威力も増していた。



急浮上した佐々木の配置転換について、ガルシア氏は「ドジャースにとっては、ディアスがかつての圧倒的な調子を取り戻すことが依然として不可欠だ。もしそれが叶わない場合、佐々木は単なる憶測以上の価値、すなわち実績のあるプレーオフでの切り札となるだろう」と言及した。



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