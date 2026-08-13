







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い5-4で勝利した。その試合前、デーブ・ロバーツ監督がアンディ・パヘス外野手ら一部選手に対し、ABSの使用について注意を行ったという。米メディア『ザビッグリード』が報じている。



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同メディアは「パヘスは今季ここまで24球についてチャレンジを要求しているが、成功したのは11回。成功率は46％で、リーグ平均の48％を下回っている。さらに、試合序盤のそれほど重要ではない場面や、たとえ判定が覆ったとしても得点期待値が大きく変わらないような状況で使うことも多く、貴重なチャレンジを無駄遣いしているように映ってしまっている」と言及。



その上で、「カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者によると、ロバーツ監督は火曜日の試合前に警告を発したという。同監督とコーチ陣はパヘスを含む複数の選手に対し、チャレンジをどのような場面で使うべきかについて話をしている。さらに、今後も判断や成功率が改善されない場合、特定の選手に対してチャレンジそのものを禁止する可能性もチーム内で検討していることを明かした」と記している。



ABSのチャレンジ権は基本的に1試合2度まで（成功なら回数は減らず）となっているが、パヘスら一部選手は後のことも考えて行使の可否を判断する必要があるのかもしれない。











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