中日、「LEGENDS MATCH 2026」チケット販売要項が決定







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中日は13日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」のチケット販売要項が決定したと発表した。 ▼ 中日ドラゴンズ × 読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026 開催日時：2026年11月22 日（日）13:00 試合開始予定 会場：バンテリンドーム ナゴヤ （名古屋市東区大幸南1−1−1） 主催：中日新聞社、CBC テレビ 特別協力：中日ドラゴンズ、中日ドラゴンズ OB 会、読売巨人軍、読売巨人軍 OB 会、ナゴヤドーム、CBC ラジオ 出場選手：8月中旬ごろより順次発表予定 ▼ チケット販売スケジュール ●主催者先行販売（抽選） 発売日：8月16日（日）14：00〜20 日（木）23：59 結果発表 8 月 25 日（火） 販売窓口：Boo-Woo チケット（ドラゴンズ情報）、CBC チケットセンター ●中日新聞販売店先行 発売日：9月1日（火）10:00～30 日（水） 販売窓口： C チケット ●中日スポーツ読者先行 発売日：9月1日（火）10：00～30 日（水 販売窓口： Boo-Woo チケット ●ドラチケ先行

発売日：9月 1 日（火）10:00～30 日（水） ・シーズンシートオーナー ・ファンクラブ エグゼクティブ会員 ・ファンクラブ ゴールド会員 9月1日（火）12：00〜30 日（水） ・ファンクラブ レギュラー会員 ・ファンクラブ ジュニア会員 ・ファンクラブ カジュアル会員 9月1日（火）14：00～30 日（水） ・ドラゴンズ ID（無料） 販売窓口：ドラチケ ●CBC 先行 発売日：9月1日（火）10：00～30 日（水） ※内野 SS のみ取り扱い 販売窓口：CBC チケットセンター ●一般販売 発売日：10月1日（木）10:00～ 販売窓口：チケットぴあ、Boo-Woo チケット、ドラチケ、ローソンチケット、CBC チケットセンター、ローソン、ミニストップ、セブンイレブン

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