　中日は13日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」のチケット販売要項が決定したと発表した。

▼ 中日ドラゴンズ × 読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026

開催日時：2026年11月22 日（日）13:00 試合開始予定

会場：バンテリンドーム ナゴヤ （名古屋市東区大幸南1−1−1）

主催：中日新聞社、CBC テレビ

特別協力：中日ドラゴンズ、中日ドラゴンズ OB 会、読売巨人軍、読売巨人軍 OB 会、ナゴヤドーム、CBC ラジオ

出場選手：8月中旬ごろより順次発表予定

▼ チケット販売スケジュール

●主催者先行販売（抽選）

発売日：8月16日（日）14：00〜20 日（木）23：59

結果発表 8 月 25 日（火）

販売窓口：Boo-Woo チケット（ドラゴンズ情報）、CBC チケットセンター

●中日新聞販売店先行

発売日：9月1日（火）10:00～30 日（水）

販売窓口： C チケット

●中日スポーツ読者先行

発売日：9月1日（火）10：00～30 日（水

販売窓口： Boo-Woo チケット

●ドラチケ先行
発売日：9月 1 日（火）10:00～30 日（水）

・シーズンシートオーナー

・ファンクラブ エグゼクティブ会員

・ファンクラブ ゴールド会員

9月1日（火）12：00〜30 日（水）

・ファンクラブ レギュラー会員

・ファンクラブ ジュニア会員

・ファンクラブ カジュアル会員

9月1日（火）14：00～30 日（水）

・ドラゴンズ ID（無料）

販売窓口：ドラチケ

●CBC 先行

発売日：9月1日（火）10：00～30 日（水）

※内野 SS のみ取り扱い

販売窓口：CBC チケットセンター

●一般販売

発売日：10月1日（木）10:00～

販売窓口：チケットぴあ、Boo-Woo チケット、ドラチケ、ローソンチケット、CBC チケットセンター、ローソン、ミニストップ、セブンイレブン