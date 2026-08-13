中日は13日、11月22日に開催される「LEGENDS MATCH 2026」のチケット販売要項が決定したと発表した。
▼ 中日ドラゴンズ × 読売ジャイアンツ LEGENDS MATCH 2026
開催日時：2026年11月22 日（日）13:00 試合開始予定
会場：バンテリンドーム ナゴヤ （名古屋市東区大幸南1−1−1）
主催：中日新聞社、CBC テレビ
特別協力：中日ドラゴンズ、中日ドラゴンズ OB 会、読売巨人軍、読売巨人軍 OB 会、ナゴヤドーム、CBC ラジオ
出場選手：8月中旬ごろより順次発表予定
▼ チケット販売スケジュール
●主催者先行販売（抽選）
発売日：8月16日（日）14：00〜20 日（木）23：59
結果発表 8 月 25 日（火）
販売窓口：Boo-Woo チケット（ドラゴンズ情報）、CBC チケットセンター
●中日新聞販売店先行
発売日：9月1日（火）10:00～30 日（水）
販売窓口： C チケット
●中日スポーツ読者先行
発売日：9月1日（火）10：00～30 日（水
販売窓口： Boo-Woo チケット
●ドラチケ先行
発売日：9月 1 日（火）10:00～30 日（水）
・シーズンシートオーナー
・ファンクラブ エグゼクティブ会員
・ファンクラブ ゴールド会員
9月1日（火）12：00〜30 日（水）
・ファンクラブ レギュラー会員
・ファンクラブ ジュニア会員
・ファンクラブ カジュアル会員
9月1日（火）14：00～30 日（水）
・ドラゴンズ ID（無料）
販売窓口：ドラチケ
●CBC 先行
発売日：9月1日（火）10：00～30 日（水）
※内野 SS のみ取り扱い
販売窓口：CBC チケットセンター
●一般販売
発売日：10月1日（木）10:00～
販売窓口：チケットぴあ、Boo-Woo チケット、ドラチケ、ローソンチケット、CBC チケットセンター、ローソン、ミニストップ、セブンイレブン