楽天の岸孝之が今季5勝目を挙げ、桑田真澄氏に並ぶ通算173勝に到達した。プロ20年目、41歳となった現在も一軍の先発として白星を積み重ねている。しかし、長いプロ野球の歴史を振り返れば、40歳を過ぎても第一線で活躍した投手は岸だけではない。そこで今回は、常識では考えられないほど長く現役を続けた日米の“大ベテラン投手”を振り返る。（文：ニコ・トスカーニ）［1/2ページ］

8/6のオリックス戦で岸孝之（楽天）が桑田真澄氏に並ぶ通算173勝目を挙げた。

プロ20年目の岸は現在41歳、今年のオフには42歳になる。現役でも最高齢の部類に入り、さらに年長の現役投手は今季一軍では未登板の石川雅規（ヤクルト）のみである。

今季では40歳の涌井秀章（中日）も7登板で3勝しており、珍しくはあるが40歳を過ぎた選手（特に投手）が活躍した例は過去にも見られる。

40代で200勝、50歳でも登板…NPBを彩った“鉄腕”たち

[caption id="attachment_282146" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの黒田博樹【写真：産経新聞社】[/caption]

野球選手の選手生命は近年になって延長傾向にある。

21世紀になって出現した「40代の200勝投手」はその象徴的な例だろう。日米通算を含め、40代で200勝投手になった日本人選手は3人いる。

工藤公康氏と山本昌氏と黒田博樹氏である。3人とも200勝の達成は21世紀のことであり、それより以前に40歳を過ぎて200勝を達成した例は存在しない。

加えて山本氏と黒田氏は40歳過ぎまでまだ一線級の先発投手だった。山本氏は41歳のシーズン（2006年）に170.2回を投げ、11勝して防御率3.32を記録し、NPB史上最年長のノーヒッターを達成している。

40代ノーヒッターは佐藤義則氏と山本氏の2人しかいない超レア記録である。山本氏は50歳まで現役を続け、50歳1か月26日で迎えた2015年10月7日の対広島戦でNPB史上初の50歳出場・登板を達成している。

黒田氏はMLBでの活躍を経て40歳で広島に復帰し、広島に復帰した2015シーズン169.2回を投げて防御率2.55という40代とは思えないほどの成績を残している。

翌年の41歳シーズンもエース級の活躍をして引退し、最後まで一線級の先発投手だった。

工藤氏は40代にもなると流石に衰えが見えるようになったが、44歳の2007年シーズンに103.2回で防御率3.91と高齢投手としては考えられないレベルの成績を残している。

リリーフ投手は先発に比べると数が少ない印象だが、リリーフにも高齢で活躍した例はもちろんある。

日本人初の日米通算100勝、100セーブ、100ホールドを達成した上原浩治氏はその例の一人だ。

上原氏は一浪して大卒でプロ入りしたためスタートが遅かったが、MLBのレッドソックスに所属していた2015シーズン、40歳にして40.1回で25セーブ防御率2.23の成績を残している。

43歳でNPBの巨人に復帰し、43歳のシーズンに日米通算100勝100セーブ100ホールドを達成している。

大卒でプロ入りし、上原氏同様に先発投手として活躍したのちにリリーフに転向した斎藤隆氏も息の長い活躍をした。

MLBのドジャースに移籍した時点ですでに36歳だったが、ドジャースでクローザーとして起用されるとオールスターゲームにも選ばれる活躍をした。

ブレーブスに移籍し、40歳を迎えたシーズン、54.0回で1セーブ17ホールド防御率2.83を記録している。

イニング数を大きく上回る69三振を奪い、40歳と高齢であったにも関わらず球速は150kmを超えていた。

[caption id="attachment_282147" align="aligncenter" width="1200"] （左から）岸孝之、ノーランライアン【写真：産経新聞社,Getty Images】[/caption]

楽天の岸孝之が今季5勝目を挙げ、桑田真澄氏に並ぶ通算173勝に到達した。プロ20年目、41歳となった現在も一軍の先発として白星を積み重ねている。しかし、長いプロ野球の歴史を振り返れば、40歳を過ぎても第一線で活躍した投手は岸だけではない。そこで今回は、常識では考えられないほど長く現役を続けた日米の“大ベテラン投手”を振り返る。（文：ニコ・トスカーニ）［2/2ページ］

46歳157キロ、49歳勝利、59歳登板…MLBの長寿記録は別次元

[caption id="attachment_282144" align="aligncenter" width="1200"] アストロズのノーランライアン【写真：Getty Images】[/caption]

MLBでも40代で一線級の活躍をした投手の例は流石に稀である。

だが、歴史も長く選手の数も多いMLBでは信じられないような活躍をした高齢選手が存在する。

歴代最多の通算5714奪三振を達成したノーラン・ライアン氏はその例の一人だ。

ライアン氏はレンジャーズに移籍した1989年シーズン、すでに42歳だったがここから3年連続で2桁勝利を記録し移籍最初のシーズンにはオールスターゲームにも選ばれている。

44歳の1991年シーズンには173.0回で12勝、防御率2.91を記録しWHIP1.01もリーグトップだった。

同年には自身7度目のノーヒットノーランを達成。44歳3カ月での達成は現在でも史上最年長記録である。ライアン氏は46歳まで現役を続け、46歳で球速157kmを計測している。

ライアン氏に次ぐ歴代2位の通算4875奪三振を達成しているランディ・ジョンソン氏も記録的に息の長い選手だった。

ジョンソン氏はダイヤモンドバックスに所属していた2004年5月18日のブレーブス戦で、完全試合を達成している。40歳8カ月での達成は史上最年長記録である。

同年ジョンソン氏は245.2回を投げて16勝、防御率2.60、290奪三振を記録し、サイ・ヤング賞投票で2位になっている。

サイ・ヤング賞はジョンソン氏より一つ年上のロジャー・クレメンス氏が受賞した。有資格一年目に一発殿堂入りしたジョンソン氏に対し、通算354勝の大投手ながら薬物疑惑が響いてクレメンス氏は殿堂入りできていない。

リリーフ投手で彼らよりさらに太く長い活躍をしたのがマリアノ・リベラ氏だ。ヤンキース一筋にプレーし続けたリベラ氏は故障とも浮き沈みともほぼ無縁のまま44歳を迎える年まで現役を続けた。

現役最終年はオールスターゲームのMVPになり、レギュラーシーズンでも64.0回で44セーブ、防御率2.11を記録している。

通算652セーブは歴代一位で、有資格一年目に満票で殿堂入りしている。リベラ氏に次ぐ通算601セーブを記録したトレバー・ホフマン氏も息の長い投手だった。

ブリュワーズに所属していた2009年シーズン、41歳にして54.0回、37セーブ、防御率1.83を記録している。

彼らの活躍も十分驚異的だが「最年長」のカテゴリーにおいてはさらに上がいる。殿堂入りは果たしていないが、最年長勝利記録保持者のジェイミー・モイヤー氏が現役最後の勝ち星を挙げたときすでに49歳だった。

49歳151日の勝利投手はMLB最年長勝利記録である。モイヤー氏は非常に遅咲きな選手であり、キャリアハイの21勝を挙げた2003年シーズン、すでに40歳だった。

登板・出場記録となると更に上がいる。サチェル・ペイジ氏はアスレチックスに所属していた1965年シーズンに一試合だけ登板し、3回を無失点に抑えているがその時すでに59歳だった。

人種差別の激しかった時代、長年ニグロリーグでプレーしていたペイジ氏は1948年シーズンにインディアンス（現・ガーディアンズ）でMLBデビューしたが、その時点ですでに42歳だった。

1952年には12勝を挙げ、MLBで初にして唯一の二桁勝利を記録。同年、46歳で初のオールスターにも選出され、翌1953年も2年連続で球宴の舞台に立った。

本稿で取り上げた他の長寿選手たちよりずっと昔の選手であり、より「伝説」の色合いが強い選手だ。

ペイジ氏はニグロリーグでの活躍も加味されてアメリカ野球殿堂入りを果たしている。

ずっとMLBで投げていたら果たしてどれだけの通算成績を残していたのか、気になるのは筆者だけではあるまい。

【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。

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