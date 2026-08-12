







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い5-4で勝利した。8月に入ってから初の連勝、カード勝ち越しを収めたが、米メディア『クラッチポインツ』は、ムーキー・ベッツ内野手の活躍も好材料だと言及している。



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今季のベッツは試合前時点で、82試合、打率.229、13本塁打、36打点と打撃不振に苦しんでいる。ただ、迎えた試合では先制の14号ソロを含め、4打数3安打2打点の活躍を見せた。



同メディアは「ドジャースは2点リードの8回表に3点を奪われ、危うく試合を落としかねない展開となった。明るい材料だったのは、その裏にベッツが1点をもたらしたことだ。彼はカイル・タッカー外野手を本塁へ迎え入れる同点タイムリーを放ち、試合を延長戦へと持ち込んだ。今季は打撃面で深刻な不振に苦しんできたが、火曜日は4打数3安打を記録。序盤には本塁打も放ち、ドジャース打線に勢いをもたらした」と言及。



続けて、「今回のシリーズでは最初の2試合で、ブルペンが苦しい場面を迎えることもあった。それでも、ワールドシリーズ（WS）2連覇中の王者は、チーム全体で勝負強さを発揮した。ここ1週間ほど続いていた不振から抜け出そうとしているチームにとって、これ以上ないタイミングでその勝負強さが表れ始めている」と記している。











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