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中日ドラゴンズの川越誠司は12日、ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグの横浜DeNAベイスターズ戦に「4番・左翼」でスタメン出場。4回に2試合連続の長打となるツーベースヒットを放った。







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鋭い打球で外野を破った。4回、第2打席を迎えた川越は、DeNA先発・宮城滝太の投じた力強く振り抜いてツーベースヒットを記録。前日の試合に続いて持ち味の打力を発揮し、一軍再昇格へ向けてアピールした。



川越は北海学園大から2015年ドラフト2位で西武に入団。投手としてプロ入りしたが、その後に外野手へ転向し、2023年途中にトレードで中日へ加入した。



今季は4月の試合中に二塁へのスライディングで右肩を脱臼。戦列を離れていたが、7月19日のハヤテ戦で約3カ月ぶりに実戦復帰。



ファームではここまで22試合の出場で打率.237、1本塁打、4打点をマークしている。











勝負強い打撃を武器に、もう一度一軍の舞台へ戻ることができるか注目したい。

























【動画】右肩脱臼から復活へ！川越誠司のツーベースヒットがこちら

DAZNベースボールのXより













もう一度、一軍へ



脱臼での離脱から実戦を重ねる

川越誠司 出場2試合連続の長打



⚾️中日×DeNA（ファーム）

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【了】