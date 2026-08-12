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読売ジャイアンツの中山礼都は12日、ベルーナドームで行われたファーム・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「7番・指名打者」で出場。2回にバックスクリーンへ今季ファーム第4号となる本塁打を放ち、持ち前の打撃力を見せつけた。







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まるでスラッガーのような豪快な一発だった。0-3とリードを許した2回、第1打席に入った中山は西武先発・高橋礼と対戦。2球目のツーシームを逃さず、力強くバットを振り抜いた。



完璧に捉えた打球は高々と舞い上がると、そのままバックスクリーンへ一直線。中堅手・西川愛也が追うのを早々に諦めるほどの大飛球となった。



中山は中京大中京高から2020年ドラフト3位で巨人に入団した高卒6年目の野手。巧みなバットコントロールと内野の複数ポジションをこなせる器用さを武器に、一軍で経験を積んできた。











今季は一軍で35試合に出場し、打率.182、0本塁打、7打点をマーク。一方、ファームではこの試合前まで32試合の出場で打率.292と、一軍再昇格へ向けて打席を重ねている。



持ち味のミート力に加え、長打でも存在感を示すことができれば、再び一軍の戦力として声がかかる可能性は高まってくる。一軍再昇格へ向け、バットで存在感を示していきたい。

























【動画】バックスクリーンへ一直線！中山礼都の特大ホームラン



DAZNベースボールのXより





まるでスラッガー



バックスクリーンへ特大の一撃

中山礼都 ファーム第4号ホームラン



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【了】