「打者一人ひとりに合わせて修正」菅野智之、6回2失点も粘って12勝目！　…









菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズに所属する36歳の菅野智之投手は、12日（日本時間13日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に先発登板し、6回を投げて被安打5、2失点、5奪三振、与四球0という内容で今季12勝目を挙げた。チームも3-2で逆転勝利を収めたと、米メディア『パープルロウ』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

初回にコービン・キャロルにソロ本塁打、続くケテル・マーテにもホームランを許し、いきなり2点を先制される苦しい立ち上がりとなった。



しかし菅野はそこから修正し、2回以降は5イニングを無失点に抑える粘りの投球を披露している。



速球とスプリットを織り交ぜた丁寧な組み立てで、ダイヤモンドバックス打線に追加点を許していない。



一方、ロッキーズ打線も反撃した。



6回にはカイル・カロスが同点のツーランホームランを放って試合を振り出しに戻すと、7回にはハンター・グッドマンがミッキー・モニアックの犠牲フライで生還し、勝ち越しに成功。











この試合の勝利で菅野は今季12勝目（防御率4.43）をマークした。



通算では113回2/3を投げてWHIP1.25、66奪三振26与四球という安定した内容を残している。



ロッキーズを率いるウォーレン・シェイファー監督は菅野の投球について「彼のように長年投げてきた投手は、打者一人ひとりに合わせて修正を加えるのがうまい」と評した。



その上で「冷静でいること、自分をコントロールすること、そして自分が持っているものを信じること。トモはその3つすべてを兼ね備えている」と称賛のコメントを残している。



開幕前は1年総額510万ドル（約8億1000万円）という、当時大きな話題にはならなかった契約でロッキーズに加わった菅野だったが、今では若い投手陣を支える精神的支柱となっている。今季残りの試合でも、この粘りのピッチングがどこまで続くかに注目が集まりそうだ。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】