







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い6-5で勝利した。この試合ではエドウィン・ディアス投手が復帰後初の三者凡退でセーブを挙げたが、デーブ・ロバーツ監督はこのまま復調すると信じているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ディアスは右肘遊離体による離脱から復帰し、同7月30日の試合で復帰後初登板を果たした。ただ、同日から8月9日までは5試合連続で安打を許し、その内4試合は失点も喫していた。



同メディアは「南カリフォルニアニュースグループのビル・プランケット記者によると、ロバーツ監督はディアスが改善すると信じており、今後もクローザーとして起用する方針だ」としつつ、「ポストシーズンで選手たちをどう起用するかを考えた時、そこでディアスを信頼できないのであれば大きな問題を抱えることになる。だからこそ、彼には実戦を重ねながら、試合勘を取り戻すためのあらゆる機会を与えなければならない」という同監督のコメントを紹介。



また、同監督は「クローザーが登板する時には『監督もチームも自分を信頼してくれている』と、その選手自身が感じられることも重要だ。そこは数字では測れないので、なかなか理解してもらえない部分で、目に見えるものでもない。だが、実際に存在する感覚であり、その自信を少しずつ削ってしまうようなことはしたくない」とも述べているという。











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