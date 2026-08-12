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ロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手は、今季苦しい投球が続いているものの、今後も守護神として起用される見込みだ。デーブ・ロバーツ監督は、ポストシーズンを見据えればディアスへの信頼を取り戻す必要があると考えている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じた。



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ディアスは今季、肘の手術によって長期間離脱し、復帰後も安定した投球を見せられていない。12試合で防御率10.50、8度のセーブ機会で成功は5度にとどまっている。



直近ではアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦でサヨナラ本塁打を浴び、その翌日にも1点差を守れず、2試合連続で救援に失敗した。復帰後の5度の登板でも4イニングで防御率11.25と苦戦が続いている。



ディアスの離脱中はタナー・スコット投手が9回を任されることが多く、必要であれば再び守護神として起用できる。スコット自身も昨季の不振から立ち直り、今季は50試合で防御率2.31を記録している。



厳しいドジャースの守護神事情について、ロバーツ監督は「他に選択肢があるだろうか。それが問題だ。もしポストシーズンでディアスを信頼できないとしたら、我々は大きな問題に直面することになる。だから、彼にその役割で落ち着きを取り戻し、本来の調子を取り戻すためのあらゆる機会を与えなければならない。私はそう考えざるを得ない」と言及した。











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