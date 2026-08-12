







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、後半戦に入ってから好投を続け、先発ローテーション争いで存在感を強めている。負傷者が復帰すれば先発候補が7人に膨れ上がる中、佐々木の今後の起用法には注目が集まっている。米メディア『ザ・ビッグ・リード』のロウ・ランダース記者が言及した。



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ドジャースはトレード期限で、ア・リーグのサイ・ヤング賞を2年連続で受賞したタリク・スクーバル投手を獲得した。すでに球界屈指と評価されていた先発陣にさらなるエースが加わり、選択肢は一段と豊富になっている。











1か月前の時点では、ブレイク・スネル投手やタイラー・グラスノー投手が負傷者リスト（IL）から復帰した場合、佐々木がローテーションを外れる有力候補とみられていた。メジャー2年目の今季も高い潜在能力を示す一方、安定感を欠く時期があったためだ。



しかし、佐々木はオールスターゲーム明けから好投を見せている。スネルとグラスノーが復帰し、大谷翔平選手も左膝の問題から投手として戻れば、先発候補にはスクーバル、山本由伸投手、ジャスティン・ロブレスキ投手、スネル、グラスノー、大谷、佐々木の7人がそろうことになる。



今後の先発投手の起用が見えてこないドジャースについて、ランダース氏は「これほど多くの才能を擁しているにもかかわらず、ドジャースは突如として、他球団なら文句を言わないようなジレンマに直面している。先発投手として起用すべき選手があまりにも多すぎるのだ」と言及した。





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