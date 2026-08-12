







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い5-4で勝利した。この試合では左肘関節遊離体により離脱していたブレイク・スネル投手が復帰後初登板・初先発を果たしたが、米メディア『ドジャースネイション』のネルソン・エスピナル記者は、過去最高クラスの投球だったと絶賛している。



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同戦のスネルは初回に三者連続三振を奪う最高の立ち上がりを見せると、その勢いのまま6回1失点、被安打3、四球1、10奪三振といった投球成績をマーク。勝ち負けはつかなかったが、ブランクを感じさせないような好投だった。



そのスネルについて、エスピナル記者は3回の時点で「圧巻の投球を見せている。3回までコーナーを自在に突き、ボールを巧みに動かしながら、すでに6奪三振。その数字が投球内容の素晴らしさを物語っている。ここまでドジャースのユニホームを着て登板した中では、間違いなく過去最高だ」と絶賛。



また、降板後には「なぜこれほど圧倒的な投球ができたのか」としつつ、「ボール球スイング率は驚異の41％」、「初球ストライク率は77％」、「ゾーン内への投球はわずか42％。それでも際どいコースへの『チャレンジピッチ』を効果的に使い、ロイヤルズ打線からボール球へのスイングを引き出した」と好投の要因について触れている。











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