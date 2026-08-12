背番号18を受け継いだ左腕は、移籍1年目からノーヒットノーランを達成。巨人でも3年連続2桁勝利を挙げ、期待以上の活躍を見せた。［1/6ページ］

背番号18を継いだサウスポー

杉内俊哉

[caption id="attachment_271411" align="alignnone" width="1200"] 読売ジャイアン時代の杉内俊哉【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：左投左打

・生年月日：1980年10月30日

・ドラフト：2001年ドラフト3巡目

・プロ通算成績：316試合登板、142勝77敗、防御率2.95

杉内俊哉は、背番号18を受け継ぎ、見事期待通りの活躍を見せた。

三菱重工長崎から福岡ダイエーホークス（現・ソフトバンク）に入団しプロ入りを果たした杉内は、プロ2年目に2桁勝利を挙げ台頭。

プロ4年目の2005年には26試合登板で18勝4敗、防御率2.11と圧倒的な成績をマーク。最多勝、最優秀防御率の投手二冠に加え、沢村賞に輝いた。

その後も最多奪三振のタイトルを獲得するなど球界を代表する投手として活躍を続けた。

2011年オフにはFA権を行使し、読売ジャイアンツへ移籍。4年契約を結び、桑田真澄が付けて以来空きとなっていた背番号18を受け継ぐなど大きな期待を受けた。

移籍1年目にはいきなりノーヒットノーランを達成するなど、同年は24試合に登板し、12勝4敗、172奪三振、防御率2.04と好成績をマーク。最多奪三振と最高勝率のタイトルを獲得する活躍で3年ぶりのリーグ優勝に貢献した。

翌年以降も2桁勝利を挙げ投手陣を牽引したが、2015年に股関節を手術。同年7月以来一軍のマウンドから遠ざかり、復活できないまま2018年に現役引退を表明した。

それでも、巨人移籍後3年連続で2桁勝利を挙げ、リーグ3連覇の原動力となるなど、獲得は成功だったと言えるだろう。

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