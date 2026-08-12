第108回全国高等学校野球選手権大会の大会本部は12日、同日に予定されていた午後の部第4試合、東海大甲府（山梨）―健大高崎（群馬）を、台風15号による天候不良が見込まれるため中止し、13日に順延すると発表した。

第108回全国高等学校野球選手権大会の大会本部は12日、13日の試合日程を発表した。

台風15号の影響による天候不良が見込まれ、12日の第4試合として予定されていた健大高崎（群馬）―東海大甲府（山梨）は中止となったが、13日午前10時30分開始の第1試合として行われる。

これに伴い、13日午後に予定されていた3試合はいずれも開始時刻を30分前倒しする。

第2試合の有明（熊本）―長崎日大（長崎）は午後1時、第3試合の青森山田（青森）―東日大昌平（福島）は午後3時30分、第4試合の大分商（大分）―英明（香川）は午後6時開始となる。

また、13日以降は観客の入れ替えを行わず、13日の入場券で一日を通して全4試合を観戦できる。

13日の試合予定は以下の通り。

第1試合 午前10時30分 健大高崎―東海大甲府

第2試合 午後1時 有明―長崎日大

第3試合 午後3時30分 青森山田―東日大昌平

第4試合 午後6時 大分商―英明

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