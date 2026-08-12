第108回全国高等学校野球選手権大会は12日、阪神甲子園球場で大会8日目を迎え、第3試合では神村学園（鹿児島）と佐野日大（栃木）が対戦。佐野日大が3-1で神村学園に競り勝ち、1997年以来29年ぶりとなる夏の甲子園16強入りを決めた。

神村学園は初戦に続いて松永遥斗、佐野日大は沖崎翼と、両校ともに背番号10の投手が先発した。

最初に好機を迎えたのは神村学園。2回、相手守備の失策や5番・森友樹の内野安打などで2死満塁とする。しかし、9番・平石陽多が空振り三振に倒れ、先制には至らなかった。

試合が動いたのは3回。佐野日大は2死一、三塁の好機をつくると、2番・桜岡稜万が2点適時三塁打を放って先制。神村学園はここで先発・松永を降板させ、エースの龍頭汰樹にスイッチした。

追いかける神村学園は4回、5番・森友が四球を選ぶなどして2死二塁の好機をつくる。ここで8番・秀島蒼空が適時打を放ち、1点差に迫った。

対する佐野日大は5回からエースの鈴木有が登板。神村学園は6回、1死二塁と同点の好機を迎えたが、8番・秀島、9番・平石が打ち取られ、得点には結びつかなかった。

神村学園の龍頭も救援後は佐野日大打線を抑え、1点差のまま終盤へ。それでも佐野日大は9回、1死二塁から6番・小島颯人が適時打を放ち、3-1とリードを広げた。

5回からマウンドに上がった鈴木有は、5イニングを無失点に抑える好リリーフ。打線では4番・小和田和輝が4安打を放ち、桜岡の先制2点三塁打、小島の終盤の適時打で3得点を奪った。

佐野日大が3-1で勝利し、1997年以来29年ぶりとなる夏の甲子園16強入りを果たした。

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