







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11日、カンザスシティ・ロイヤルズと戦い6-5で勝利した。久しぶりにカード初戦をモノにしたが、デーブ・ロバーツ監督が喝を入れたことも功を奏したのかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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ドジャースは同1日～8日にかけ、今季ワーストとなる7連敗を記録。9日の試合でようやく連敗を止めたものの、10日に再び敗戦し3カード連続の負け越しを喫していた。



一方、迎えた同戦は3回表終了時点で3点ビハインドを負うも、その裏に2点、6回裏に3点を入れ逆転に成功。7回表に同点に追いつかれたが、直後にすぐさま1点を勝ち越しそのまま逃げ切っている。



同メディアによると、ロバーツ監督は同戦試合前に「ここから調子を上げて、危機感を持って戦わなければならない。プレーオフのことを先に考えるのではなく、今勝つこと、今日勝つこと、明日勝つことに集中しなければなりません。『自分たちは良いチームだから大丈夫、問題ない』というだけでは全く不十分だ。この1か月の戦いぶりを見れば、それでは足りないことは明らかだ」とコメント。一戦必勝の気持ちを持たないと苦境は抜け出せないと発破をかけていたという。











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