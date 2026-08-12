第106回天皇杯夏休み子ども体験型イベント『SAMURAI BLUEも最初はココにいた！？～世界へつながる『天皇杯』のヒミツに迫る～』が都内で行われた。

ゲストとして日本サッカー協会の宮本恒靖会長、天皇杯レジェンドOBとして名波浩さんが登場。天皇杯の歴史を学ぶ授業や優勝トロフィーとの記念撮影、“子ども記者”からの質問に答えるコーナーが設けられた。300人の応募者の中から抽選で選ばれた30人が参加し、参加者にはJFAオリジナルの天皇杯新聞が空欄の状態で手渡された。子どもたちは宮本会長と名波さんの話を聞きながら、熱心にメモを取っていた。

子ども記者による模擬会見では「日本にはどんな選手が必要だと思うか」「絶対に負けられない戦いを通じて、どう強いメンタルが養われるのか」など、鋭い質問が相次いだ。なかでも「ブラジル戦で遠藤（航）、南野（拓実）、三笘（薫）、久保（建英）がいたら勝てましたか？」という質問に対し、今大会で日本代表のコーチングスタッフを務めた名波さんは「どうだろうね……（笑）」と返答。「ケガ人が多かったのは残念だったけど、勝てるかどうかは分からなかった。森保監督はいるメンバーでやっていくということを、コーチングスタッフや選手にも伝えていました。けど、いたら大きな戦力になっていたとは思う」と続け、子どもたちの直球質問に答えていた。

天皇杯は8月19日（水）に1回戦がスタートし、決勝は2027年1月1日（金・祝）に行われる。宮本会長と名波さんは子どもたちに「テレビ、スタジアムで試合を見てほしい」と呼びかけ、天皇杯の魅力を伝えた。

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞