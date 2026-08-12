第108回全国高等学校野球選手権大会は12日、阪神甲子園球場で大会8日目を迎え、第2試合では花咲徳栄（埼玉）と仙台育英（宮城）が対戦。仙台育英が1-0で競り勝ち、2年連続の16強入りを決めた。また、仙台育英はこの勝利で夏の甲子園通算50勝に到達した。

花咲徳栄はエースの黒川凌大、仙台育英は初戦に続いて2年生の背番号10・古川諒弥が先発。試合は緊迫した投手戦となった。

花咲徳栄は初回、相手先発・古川の四球と暴投で1死二塁とする。だが、3番・笹崎昌久、4番・佐伯真聡の中軸が倒れ、先制とはならなかった。

5回には6番・市村心がチーム初安打となる二塁打を放ち、無死二塁と再び得点圏に走者を進めたが、市村が牽制死となり、好機を逸した。

その裏、仙台育英も2死から8番・倉田葵生、9番・砂涼人の連続安打で一、二塁の好機をつくったが、花咲徳栄の黒川が1番・小久保颯弥を空振り三振に仕留め、先制点を許さなかった。

黒川、古川の両先発が得点を許さず、5回を終えて0-0。両者譲らない展開が続いた。

試合が動いたのは6回。仙台育英は2番・斎藤駿多が相手守備の失策で出塁すると、3番・丹羽裕聖の安打で無死一、三塁とする。ここで4番・田山纏が左翼への適時打を放ち、待望の先制点を奪った。

追いつきたい花咲徳栄は7回、2死二塁と得点圏に走者を進めたが、8番・高原一樹が空振り三振に倒れて無得点。9回にも無死二塁と一打同点の好機を迎えたものの、最後までホームを踏むことはできなかった。

仙台育英の2年生右腕・古川は花咲徳栄打線を5安打に抑えて完封。6回に奪った1点を最後まで守り切り、チームを2年連続の16強入りへ導いた。

【関連記事】

【了】