







広島東洋カープのラミレスは11日、タマホーム スタジアム筑後で行われたファーム・リーグの福岡ソフトバンクホークス戦に「5番・指名打者」で先発出場。2回に今季ファーム第4号となるソロ本塁打を放った。チームは5-10で敗れたものの、持ち前の長打力を見せつけた。







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強引に引っ張って、スタンドまで運んだ。ラミレスは広島が1-0とリードして迎えた2回、先頭打者として打席へ。ソフトバンクの先発左腕・前田純と対戦した。



力強く振り抜いた打球は、そのまま左翼スタンドへ。リードを2点に広げる一発となった。続く中村奨成も左翼席へ6号ソロを放ち、広島は2者連続本塁打で序盤に主導権を握った。ラミレスのパワーが詰まった豪快な一発だった。











ラミレスはドミニカ共和国出身の24歳。191センチ、124キロの恵まれた体格を誇る右投右打の内野手で、オリオールズ傘下、カープアカデミーを経て2024年に広島と育成契約を結んだ。



今季はここまでファーム56試合に出場し、打率.269、4本塁打、25打点をマーク。長打力を武器とする大砲候補として、支配下登録を目指している。



試合は10-5でソフトバンクに敗れたが、一軍再昇格へ向けて確かなアピールとなる一発だった。





















【動画】夕焼けに映える雄姿！ラミレスの豪快アーチ



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鯉のラミちゃん



強引に引っ張った

ラミレス ファーム第4号ホームラン



⚾️ソフトバンク×広島（ファーム）

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【了】