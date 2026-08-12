







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスのジーター・ダウンズ選手は11日、本拠地・タマスタ筑後で行われたファーム・リーグ西地区23回戦の広島東洋カープ戦に「2番・二塁」で先発出場。登録抹消後初の出場で、勝ち越しとなるファーム第1号ソロホームランを放った。







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5回、同点で先頭打者として迎えた第3打席。広島先発の佐藤柳之介投手が投じた初球のスプリットを完璧に捉えて、左翼スタンドに突き刺した。



コロンビア出身の28歳。ボストン・レッドソックス、ワシントン・ナショナルズを経て2024年にソフトバンクへ加入した助っ人内野手で、昨季は50試合の出場で17本の長打を放ったものの、打率.226と満足のいく数字は残せなかった。











来日3年目の今季は一軍で8試合の出場にとどまり、打率.083と結果を残せず、6日に登録を抹消されていた。



ファームでは25試合に出場して打率.227・14四球をマークしている。



抜群の身体能力を攻守に発揮するタイプだけに、この一発をきっかけに再び一軍でのチャンスをうかがう。



試合はソフトバンクが11安打10得点で10-5と快勝し、連勝を飾った。





















【動画】初球を完璧に捉えた！ダウンズが放ったファーム第1号ソロがこちら

DAZNベースボールのXより













準備OK



登録抹消後初の出場で即結果

ダウンズ ファーム第1号ホームラン



⚾️ソフトバンク×広島（ファーム）

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【了】