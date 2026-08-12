







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの秋広優人選手は11日、本拠地・タマスタ筑後で行われたファーム・リーグ西地区23回戦の広島東洋カープ戦に「6番・左翼」で先発出場。今月2本目となる豪快なファーム第9号ホームランを放った。







プロ野球はDAZNで全試合配信！

今すぐ視聴するなら［PR］







3回、2点ビハインドの2死二塁で迎えた第2打席。広島先発の佐藤柳之介投手が投じた6球目の直球を完璧に捉えて、バックスクリーン左横に飛び込む2ランを叩き込んだ。



秋広は二松学舎大付高から2020年ドラフト5位で読売ジャイアンツに入団した23歳。昨季5月にトレードでソフトバンクへ加入したが、打率.208と苦しみ、7月の登録抹消後は一軍再昇格を果たせなかった。











201cm・107kgの恵まれた体格を誇るスラッガーで、今季はファームで73試合に出場して打率.214・9本塁打をマーク。



46四球を選ぶ選球眼も光り、出塁率.361と粘りの打撃も見せている。この日は1本塁打2打点2得点と結果を残した。



試合は打撃戦となり、ソフトバンクが10-5で逆転勝利を収めた。





















【動画】バックスクリーン左横へ！秋広優人が放ったファーム第9号2ランがこちら

DAZNベースボールのXより













なにか掴んだか



8月の2本はいずれも中堅左への高弾道弾

秋広優人 ファーム第9号ホームラン



⚾️ソフトバンク×広島（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】