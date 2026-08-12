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シカゴ・カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手は11日（日本時間12日）、敵地で行われたワシントン・ナショナルズ戦に「1番・中堅」でスタメン出場。3回に今季27号となる豪快な本塁打を放ち、先発した今永昇太投手を援護した。



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カブスが1-3と2点を追って迎えた3回、先頭打者としてクロウ＝アームストロングに第2打席が回った。



ナショナルズ先発ジェイク・アービンが投じた152キロのフォーシームを捉えると、打球は右翼方向へ高々と舞い上がり、そのまま3階席部分へ到達。飛距離437フィート（133.2メートル）、打球速度111.5マイル（179.4キロ）を記録する特大の今季27号ソロとなり、1点差に詰め寄った。



その後、カブス打線は4回に逆転すると、8回には鈴木誠也に20号本塁打が飛び出すなど得点を重ねた。試合は8-6でカブスが勝利した。











この日のクロウ＝アームストロングは5打数1安打1打点。唯一の安打が、試合の流れを引き寄せる豪快な27号本塁打となった。



今季はここまで打率.285、27本塁打、72打点、OPS.933を記録。さらに30盗塁をマークしており、30本塁打、30盗塁の「30-30」達成も目前に迫っている。



長打力とスピードを兼ね備え、今季のカブス打線をけん引するクロウ＝アームストロング。豪快な一発で、またしても強烈な存在感を示した。



なお、カブス先発の今永は4回2/3を投げて3本塁打を浴び、4失点。勝敗はつかなかった。



























【動画】ここまで飛ばす！クロウ＝アームストロングの27号特大弾

MLB Japanの公式Xより













【PCA確信弾】ピート・クロウ=アームストロング！ を援護する27号ホームラン💥



3階席まで飛ばす1発💪

飛距離437フィート (133.2m)

打球速度111.5マイル（179km/h）

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【了】