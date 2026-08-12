







広島東洋カープの中村奨成選手は11日、敵地・タマスタ筑後で行われたファーム・リーグ西地区23回戦の福岡ソフトバンクホークス戦に「6番・中堅」で先発出場。一時リードを広げるファーム第6号ソロホームランを放った。







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2回、先頭打者のモイセス・ラミレス選手がソロホームランを放ち、2点リードで迎えた第1打席。ソフトバンク先発の前田純投手が投じた4球目の直球を完璧に捉えて、弾丸ライナーで左翼スタンドに叩き込んだ。



広陵高から2017年ドラフト1位で入団した27歳。非凡な打撃センスを誇る地元・広島出身の外野手で、昨季は主に1番打者として自己最多の104試合に出場し、打率.282・9本塁打をマークした。











しかし、今季は一軍で32試合の出場にとどまり、打率.181・0本塁打と苦戦。ファームでは32試合で打率.263・6本塁打と長打力を発揮しており、この日も1本塁打1打点と結果を残した。



試合は10-5でソフトバンクに敗れたが、一軍再昇格へ向けて確かなアピールとなる一発だった。





















【動画】弾丸ライナーで左翼スタンドへ！中村奨成のファーム第6号ソロホームラン



DAZNベースボールの公式Xより













これぞ弾丸ライナー



あっという間にフェンスオーバー

中村奨成 ファーム第6号ホームラン



⚾️ソフトバンク×広島（ファーム）

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【了】