







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズの細川凌平選手は11日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた埼玉西武ライオンズ戦に「2番・二塁」で先発出場。地面すれすれの打球をノーバウンドで好捕するファインプレーを魅せた。







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4回、2死一塁で5番の平沢大河選手を迎えた。日本ハム先発の伊藤大海投手が投じた2球目のカットボールに詰まり、二塁前方に打球が飛んだ。



打球に対して二塁手の細川選手は素早く前進し、地面につきそうな白球をもぎ取った。落球していれば、ピンチが広がる場面だったが、瞬時の判断でイニングを終わらせ、伊藤投手を援護した。











智弁和歌山高から2020年ドラフト4位で入団した24歳。内外野をこなす器用さと俊足を武器とするユーティリティープレーヤーで、今季は54試合に出場と、わずか16試合にとどまった昨季から大きく出番を増やしている。



打撃では打率.232と苦しみながらも、得点圏打率.316と勝負強さを発揮。8月は7試合で打率.063と状態を落としているが、この日のような好守でチームを支え続けている。



試合は日本ハムが0-1で敗れ、伊藤投手の7回1/3を1失点に抑える力投も報われなかった。























【動画】判断力が光る好守！細川凌平が魅せたノーバウンド捕球がこちら

DAZNベースボールのXより









珠玉の投手戦に花を添える



細川凌平 ノーバウンドで好捕

ここまで両投手が無安打投球



⚾️日本ハム×西武

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【了】