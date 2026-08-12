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ニューヨーク・ヤンキースのジョージ・ロンバードJr.内野手は11日（日本時間12日）、本拠地で行われたシアトル・マリナーズ戦に「6番・遊撃」でスタメン出場。初回に華麗な守備を披露した。



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初回2死一塁の場面。マリナーズのドミニク・カンゾーンが放ったゴロは二塁ベース付近へ転がると、打球はベースに当たって軌道が変わった。



しかし、遊撃を守るロンバードJr.は瞬時に反応。跳ね上がった打球を右手で素手のままキャッチすると、そのまま流れるような動きで一塁へ送球し、アウトを奪った。予測の難しい打球にも慌てることなく対応する好守で、球場を沸かせた。



打撃では4打数1安打を記録。攻守で存在感を示し、ヤンキースの4-1の勝利に貢献した。



21歳のロンバードJr.は、2023年ドラフト1巡目でヤンキースに入団したトッププロスペクト。今季はマイナーで経験を積み、8月4日（日本時間5日）のメジャーデビュー戦では初安打を本塁打で飾った。



ここまで6試合に出場し、打率.286、2本塁打、2打点、OPS .946。ヤンキースの将来を担う21歳が、攻守で着実にアピールを続けている。





































【動画】この反射神経！ロンバードJr.の“素手キャッチ”がこちら

MLBの公式Xより













George Lombard Jr. is way too smooth with it 😮‍💨

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【了】