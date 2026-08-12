







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはトレード期限でタリク・スクーバル投手やクリス・ブービック投手らを獲得し、大型補強に成功した。一方、ダルトン・ラッシング捕手の右肘負傷によって捕手事情が一変し、実績ある正捕手級の選手を加えなかったことが誤算になる可能性がある。米メディア『クラッチ・ポインツ』のマティ・ブライシュ記者が言及した。



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ドジャースはスクーバルに加え、ブービック、ベン・ロートベット捕手、ハンター・フェドゥシア捕手を獲得した。ロートベットとフェドゥシアはいずれも過去にドジャースへ所属しており、投手陣や組織への理解がある点は強みとなっている。



しかし、期限後にラッシングの右肘尺側側副靱帯に裂傷があることが判明した。今季中に捕手として復帰できる可能性は低く、戻れたとしても打者に限定される可能性がある。



そのため、ビクトル・カラティニ捕手やトラビス・ダーノー捕手など、短期的に正捕手を任せられる経験豊富な選手を期限前に確保する選択肢もあったと指摘された。



主力捕手を欠いているドジャースについて、ブライシュ氏は「もしウィル・スミス捕手が復帰できなかったり、あるいは回復に後退が見られたりした場合、ポストシーズンが到来した際、ドジャースはトレード期限で実績のある捕手を獲得しなかったことを後悔するかもしれない」と言及した。











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