







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのタリク・スクーバル投手の発言が一部ファンの間で物議を醸している。そんな中、フレディ・フリーマン内野手が新加入左腕を擁護した。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が報じた。



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スクーバルは7日（同8日）、ポッドキャスト番組『Pardon My Take』に出演。「デトロイトでキャリアを全うできたら最高だ。本当にそう願っている。プレーオフが終わった11月には交渉が再開されることを願っている。そして、その結果がどうなるか見てみよう」と語り、古巣への変わらぬ思いを明かした。



この発言にはタイガース、ドジャース双方のファンからさまざまな反応が寄せられた。スクーバルは昨オフに年俸調停を行った経緯もあり、一部のタイガースファンからは契約を巡る思惑を指摘する声も上がったという。一方、ドジャースファンの間でも、移籍直後に古巣復帰への思いを語ったことを疑問視する声が出た。



それでも、フリーマンは新たなチームメートの心情に理解を示した。「スイッチを切り替えるように、『ああ、私は最高だ』なんて簡単にできるわけじゃないんだ。マイナーリーグ時代から一緒に育ってきた友人や仲間たちが、今ではチームメートとして一緒にいる。15時間もバスで移動したこともある。あらゆることを一緒にやってきた。球団は彼に投資してくれた。彼も球団に貢献してきた。ワールドシリーズ優勝のために全力を尽くしても、それがかなわず、トレードされてしまう。だから、感情が湧き上がってくるのは当然だ」と語り、スクーバルを擁護した。



フリーマン自身も、長年在籍したアトランタ・ブレーブスを離れ、2022年からドジャースでプレーしている。長く過ごした球団を離れる複雑な心境を経験しているだけに、スクーバルの思いにも理解を示した形だ。『Dodgers Nation』も、フリーマンは一つの組織に長く在籍する選手の立場を理解していると伝えた。













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