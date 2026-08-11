「中地区で占められている」村上宗隆、新人王争いは三つ巴の様相！？　パ…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、ハムストリングの負傷から復帰後、直近19試合でOPS.883をマークするなど勢いを取り戻しており、今季ここまで新人最多となる26本塁打、OPS.909を記録している。この活躍によりア・リーグ新人王争いで大接戦を演じていると、米メディア『クリーブランド』が報じた。

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同メディアによると、新人王争いはデトロイト・タイガースのケビン・マゴニグル内野手、村上、クリーブランド・ガーディアンズのパーカー・メシック投手による三つ巴の様相を呈しているという。



21歳のマゴニグルはベースボール・リファレンス算出のWARで5.3を上回り、メシックは自身初のフルシーズンとなる今季9勝6敗、防御率2.57という好成績を残している。



村上については「あらゆる方向に打球を運び、2番打者としてホワイトソックス打線に火をつけ、若いチームにベテラン級の存在感をもたらしている」と評されている。











同メディアは、伝統的な視点を持つ投票者について「村上のパワー数字を見れば、力が違いすぎた選手だと映るだろう」と分析。



同メディアでこの賞レースを語り合ったジョー・ノガ記者は「ア・リーグ新人王の有力候補上位3人は、いずれかの順序でア・リーグ中地区の選手で占められている」と述べた。



共同ホストのポール・ホインズ記者は「毎日、あるいは5日に1度でも実際にプレーを見ていると、その選手をより高く評価するようになる」と話し、メシックへの評価を特に強調している。



米公式サイト『MLB.com』の最新模擬投票では、マゴニグルが170ポイントで首位、村上が138ポイントで2位、メシックが1位票2票を含む120ポイントで3位につけている。



現時点ではマゴニグルが本命視されているが、シーズン終盤にかけてレースの行方はなお不透明だと言えそうだ。



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