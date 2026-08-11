







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間10日終了時点で、8月は1勝8敗と急失速している。終盤戦やポストシーズンへ向け不安が募る中、フレディ・フリーマン内野手が現状について語った内容が一部ファンから疑問視されているという。米メディア『ヘビー』が報じた。



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ドジャースは同日終了時点で、2位のアリゾナ・ダイヤモンドバックスに7.5ゲーム差をつけナリーグ西地区首位に立っている。ただ、直近ではそのダイヤモンドバックス戦を含め、3カード連続で負け越しを喫している。



同メディアは「フリーマンは報道陣から不振について繰り返し質問されても、ドジャースは『良いチーム』であり、今は単に苦しい時期を迎えているだけだという考えを明確に示した」としつつ、同選手が10日の試合後に「これが野球だ。良い時もあれば悪い時もある。でも、ここにいる誰も心配していない。僕たちは良いチームだ」などとコメントしたことを紹介。



その上で、「MLBファンは最近低調な戦いを続けているにもかかわらず、フリーマンがそれほど懸念を示していないことに反応した」としつつ、「求められているのは単に『良いチーム』ではなく『圧倒的に強いチーム』だ」、「1試合に2点以上取れないなら心配したほうがいいと思う。それは良いチームとは言えない」、「フレディは現状が分かっていない」といったファンの声を伝えている。











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