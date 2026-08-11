第108回全国高等学校野球選手権大会は11日、阪神甲子園球場で大会7日目を迎え、第3試合では履正社（大阪）と享栄（愛知）が対戦。履正社が6-2で享栄を破り、3年ぶりの初戦突破を決めた。

履正社は木村颯、享栄は背番号10の近藤優が先発。試合は序盤から動いた。

享栄は初回、相手守備の失策と死球で2死一、二塁の好機をつくると、5番・大森皓太が左翼への適時打を放って先制した。

それでも履正社は直後の2回、2死二塁の好機から7番・三木大亮が適時打を放ち、すぐさま同点に追いついた。

4回には再び2死二塁と得点圏に走者を進めると、6番・高津冬真が適時三塁打を放ち、2-1と勝ち越した。

追いつきたい享栄は5回、安打と2つの四死球で2死満塁の好機を迎えた。しかし、履正社の先発・木村が7番・菅沼琥太朗をフルカウントから空振り三振に仕留め、ピンチを切り抜けた。

1点差のまま迎えた8回、履正社は2死二、三塁から5番・北西華一が右翼を越える2点適時三塁打。4-1とリードを広げた。

さらに9回には2死満塁の好機をつくると、3番・小杉悠人が2点適時打を放ち、6-1。終盤に一気に享栄を突き放した。

享栄もその裏、1死三塁から3番・森迫煌斗の投ゴロの間に1点を返したものの、反撃はここまで。

履正社の先発・木村は9回を投げ切り、167球2失点で完投勝利。履正社が6-2で勝利し、3年ぶりとなる夏の甲子園初戦突破を果たした。

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