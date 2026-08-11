







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの根尾昂は11日、ナゴヤ球場で行われたファーム・リーグ中地区17回戦、横浜DeNAベイスターズ戦の9回に登板。1死も奪えず7失点を喫して降板した。







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まさかのマウンドとなった。根尾は13-4と9点リードの9回に登板。先頭の西巻賢二にヒットを許すと、そこから連打を浴びて1点を失った。



さらに四球で無死満塁とすると、梶原昂希にフルカウントから押し出し四球を与えた。



その後も流れを止められず、高見澤郁魅に右前適時打、加藤響に中前適時打を許し、益子京右にも安打でつながれた。結局、1死も奪えないままマウンドを降りた。











代わって登板した梅野雄吾も押し出し四球や適時打を許し、根尾が残した走者が生還。根尾には計7失点が記録された。



これでファームでの成績は防御率7.85と厳しい数字に。甲子園を沸かせた超高校級スターが崖っぷちに立たされている。







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