







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季新加入のカイル・タッカー外野手が打撃不振に苦しみ続けている。シーズンはもう終盤に入りつつあるが、それでもチームはここからの復調を諦めていないようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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今季のタッカーは日本時間10日終了時点で、111試合、打率.244、11本塁打、53打点といった数字にとどまっている。昨オフに結んだ4年2億4000万ドルという大型契約には到底見合っていない状況だ。



同メディアは「ドジャース加入後の成績は期待を下回っているものの、球団は決して彼を見限ってはいない。USAトゥデイのボブ・ナイチンゲール記者によると、デーブ・ロバーツ監督はタッカーの不振が続いていることを受け、金曜日の試合前に彼を呼び出し話し合いの場を設けたという。同監督は彼が自信を失っていないかを確認したかったというが、面談を終え前向きな感触を得たようだ」と言及。



続けて、「彼は良い状態にあると思う。本当にそう思っている。ここまでは誰もが望んでいたような結果にはなっていないが、私には良い兆しがいくつか見え始めている。シーズンはまだかなり残っているし、これから重要な試合が続く。でも、彼は精神的にとても良い状態にあると思う」という同監督のコメントを伝えている。











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