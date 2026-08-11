“韓国のイチロー”が衝撃の豪快弾！　ポール際へ今季9号…自己最多更新＆打…

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サンフランシスコ・ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたヒューストン・アストロズ戦に「1番・右翼」でスタメン出場。5回に一時勝ち越しとなる今季9号ソロ本塁打を放った。



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ジャイアンツが1-1の同点で迎えた5回、2死走者なしの場面でイ・ジョンフに打席が回った。



アストロズ先発のヘイデン・ウェスネスキーが投じた直球を捉えると、打球は右翼ポール際へ。そのままスタンドを越えて場外へ消える今季9号ソロとなり、ジャイアンツが2-1と勝ち越した。



イ・ジョンフにとっては8月3日のテキサス・レンジャーズ戦以来となる一発。今季9本塁打とし、メジャーでの自身シーズン最多本塁打を更新した。











ジャイアンツは7回にキャム・スミスのソロ本塁打で2-2の同点に追いつかれたが、その裏にドリュー・ギルバートの本塁打で再び勝ち越した。



しかし、9回にスミスの適時打で3-3とされ、試合は延長戦へ。10回にジェレミー・ペーニャの勝ち越し適時打、イサク・パレデスの2点適時二塁打を浴び、ジャイアンツは3-6で敗れた。



巧みなバットコントロールなどから「韓国のイチロー」とも評されるイ・ジョンフ。今季は109試合の出場で打率.300、9本塁打、46打点、8盗塁の成績を残している。





























【動画】どこまで飛んだ…？イ・ジョンフの今季9号ホームランがこちら

MLBの公式Xより













Jung Hoo Lee keeps it fair for a solo home run!

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【了】